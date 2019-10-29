Стало известно о чрезвычайном загрязнении воды после ЧП с дамбами

После прорыва дамб в Красноярском крае сотрудники Росгидромета зафиксировали экстремальное загрязнение воды. В пробах обнаружено превышение предельно допустимых концентраций меди, свинца и цинка.

Для оценки уровня загрязнения взяли пробы в реке Сисим. Химический анализ воды от 20 октября показал, что уровень меди превышает норму в 206 раз, свинца – в 5 раз, цинка – 19 раз, пишет «Интерфакс».

О возможном загрязнении воды говорилось на суде во время рассмотрения вопроса об аресте одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб. Представитель земельного надзора указывал, что были повреждены технологические отстойники, что может привести к загрязнению окружающей среды.

Напомним, каскад из пяти дамб на золотодобывающем прииске вблизи населенного пункта Щетинкино в Красноярском крае разрушился 19 октября в 02:00 по Москве. Вода затопила два общежития для рабочих. В результате погибли 15 человек, пятеро пропали без вести, 44 пострадали.