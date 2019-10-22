Сотрудники МЧС нашли сейф с золотом на месте аварии с дамбами
После осушения заводей на прииске в Красноярском крае сотрудники МЧС нашли сейф. В нем было 18 кг золота.
Металлический сейф обнаружили 22 октября. Внутри находились 9 колб с золотом и 14 пакетов с золотым концентратом.
О пропаже сейфа на допросе говорил директор предприятия ООО «Сисим», который является фигурантом уголовного дела о прорыве дамбы.
Обнаруженное золото приобщили к материалам дела. В Следственном комитете рассчитывают подать в суд ходатайство о наложении на него ареста, пишет РБК. В дальнейшем золото может потребоваться для возмещения исковых требований от пострадавших.
Напомним, 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Погибли 15 человек, 44 получили травмы.
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