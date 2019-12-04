Стало известно о болезненных санкциях к РФ за убийство в Берлине

Германия может ввести санкции против России, если будет доказана ее причастность к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине этим летом. Немецкие следователи считают, что подозреваемый связан с российским правительством.

Берлинская прокуратура планирует передать дело федеральному прокурору, который занимается расследованиями, касающимися национальной безопасности. Передача может состояться 4 декабря.

При изучении дела следствие сосредоточилось на российских властях. Если версия о российском следе найдет подтверждение, правительство канцлера Ангелы Меркель будет вынуждено принять дипломатические или другие санкции к России, пишет РБК. Ограничения ставят под угрозу тесное энергетическое партнерство двух стран.

Напомним, убийство Хангошвили произошло 23 августа. К гражданину Грузии подъехал человек на велосипеде и выстрелил в него. По подозрению в убийстве задержан Вадим Красиков. В Германии его подозревают в связях с российскими спецслужбами. Хангошвили называют одним из приближенных к чеченскому сепаратисту и террористу Шамилю Басаеву.

Ранее институт YouGov провел исследование, в котором говорилось, что немцы больше доверяют президенту России Владимиру Путину, нежели его американскому коллеге Дональду Трампу. Доверие к российскому лидеру высказали 27% граждан.



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