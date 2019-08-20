Немцы больше доверяют Путину

Немцы больше верят президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты исследования института YouGov.

Если российский лидер вызывает доверие у 27% граждан Германии, то глава Белого дома - лишь у 6%. Правда есть и те, кому нравятся оба президента - 37% опрошенных, передают РИА Новости.

В последнее время отношения ФРГ и Штатов заметно ухудшились. После того, как президентское кресло в США занял Дональд Трамп, Вашингтон стал требовать от европейских партнеров больших расходов на оборону. Однако в Берлине настаивают на том, что одного процента ВВП вполне достаточно.