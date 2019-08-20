Немцы больше доверяют Путину

Немцы больше доверяют Путину

Flickr

Немцы больше верят президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты исследования института YouGov.

Если российский лидер вызывает доверие у 27% граждан Германии, то глава Белого дома - лишь у 6%. Правда есть и те, кому нравятся оба президента - 37% опрошенных, передают РИА Новости.

В последнее время отношения ФРГ и Штатов заметно ухудшились. После того, как президентское кресло в США занял Дональд Трамп, Вашингтон стал требовать от европейских партнеров больших расходов на оборону. Однако в Берлине настаивают на том, что одного процента ВВП вполне достаточно.

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Места: Германия
События: политика
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