Стала известна цена вопроса о покупке Америкой Гренландии
США были готовы предложить Дании 600 млн долларов в год за передачу Гренландии в бессрочное пользование. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями сделки.
Эта сумма была сложена из размера субсидий, которые Копенгаген выплачивает Гренландии каждый год. Кроме ежегодного взноса в 600 млн долларов, США были готовы заплатить существенную сумму единовременно, пишет РИА Новости.
О желании президента США Дональда Трампа купить самый большой остров в мире стало известно неделю назад. Америка таким образом хотела расширить военное присутствие в Арктике. В Дании эту идею назвали абсурдной.
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