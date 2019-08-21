Стала известна цена вопроса о покупке Америкой Гренландии

США были готовы предложить Дании 600 млн долларов в год за передачу Гренландии в бессрочное пользование. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями сделки.

Эта сумма была сложена из размера субсидий, которые Копенгаген выплачивает Гренландии каждый год. Кроме ежегодного взноса в 600 млн долларов, США были готовы заплатить существенную сумму единовременно, пишет РИА Новости.

О желании президента США Дональда Трампа купить самый большой остров в мире стало известно неделю назад. Америка таким образом хотела расширить военное присутствие в Арктике. В Дании эту идею назвали абсурдной.