Стала известна причина редких полетов россиянок в космос

Представительницы России нечасто летают в космос из-за сугубо мужских требований к работе на орбите, которые действуют в стране.

Как сообщил космонавт Сергей Рязанский, у мужчин более стабильны физиология и гормональный уровень, выше устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам.

Создавать отдельный женский отряд космонавтов Рязанский считает не лучшей идеей, так как это унизит девушек и будет означать, что они «под нормальные условия не тянут».

Как отметил космонавт, он ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.

Среди россиянок в космос летали лишь четыре женщины, в то время как среди американок — 50, сообщают «Известия».

Напомним, зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз». К космической станции отправятся только российские космонавты, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году.

Как следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов, в состав сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне. При этом действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавта НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, пишет «РИА Новости».

Тем временем, NASA планирует купить дополнительные места на российском космическом корабле "Союз", чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию.

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