Американцы купят дополнительные места на "Союзе"

NASA планирует купить дополнительные места на российском космическом корабле "Союз", чтобы доставить астронавтов на Международную космическую станцию.

Как говорят в Агентстве, это необходимо, чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС. При этом неизвестно, о скольких местах на корабле и каких миссиях идет речь.

В NASA отметили, что по данному вопросу с Роскосмосом ведутся переговоры, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз». К космической станции отправятся только российские космонавты, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году.

Как следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов, в состав сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне. При этом действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавта НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, пишет «РИА Новости».

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