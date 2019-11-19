Американских астронавтов не взяли в космос

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз». К космической станции отправятся только российские космонавты, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году.

Как следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов, в состав сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне. При этом действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавта НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года.

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