«Роскосмос» построит еще два «Союза» из-за неготовности США

«Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года.

Как уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, письмо с соответствующей просьбой он получил от руководства NASA.

По его словам, американская сторона также запросила у «Роскосмоса» места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах, передает ТАСС.

Ранее всем сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу.