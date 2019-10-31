«Роскосмос» построит еще два «Союза» из-за неготовности США
«Роскосмос» дополнительно изготовит два пилотируемых корабля «Союз МС» из-за неготовности пилотируемых кораблей США и необходимости доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию в предстоящие два года.
Как уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, письмо с соответствующей просьбой он получил от руководства NASA.
По его словам, американская сторона также запросила у «Роскосмоса» места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах, передает ТАСС.
Ранее всем сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!