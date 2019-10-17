Не пить и не болтать: выезд за границу ужесточили в «Роскосмосе»

Всем сотрудникам «Роскосмоса» ужесточили правила выезда за границу. Прежде они распространялись только на тех, кто имел доступ к государственной тайне.

Два источника в космической отрасли сообщили, что с 5 августа на подконтрольные «Роскосмосу» предприятия разослали письмо с новыми требованиями. Их объясняют ужесточением санкций, возросшим интересом спецслужб, «нарастанием геополитической напряженности».

Правила предписывают воздержаться от употребления спиртного в транспорте, не раскрывать попутчикам цели поездки, не вести конфиденциальные разговоры по телефону из ресторанов и отелей. В случае возникновения тревожащих обстоятельств сотрудникам рекомендовано обращаться по месту работы, пишут «Ведомости». В случае захвата в заложники призывают не допускать оскорблений и провокационных заявлений, а также бежать при наличии уверенности в успехе.

Летом сообщалось об ужесточении правил выезда сотрудников «Роскосмоса», имеющих доступ к гостайне. Их ввели после бегства за границу топ-менеджера компании Юрия Яскина.