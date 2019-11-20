Названа дата запуска грузовых поездов через Крымский мост
Железнодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию 1 июня 2020 года, заявил замминистра транспорта Владимир Токарев.
Ранее сообщалось, что первые пассажиры смогут попасть в Крым на поезде уже в ближайшие два месяца, в то время как грузовые поезда начнут курсировать в июне 2020 года.
Это связано с обнаружением древнего особняка на пути строительства, из-за которого пришлось перенести участок керченского подхода для сохранения уникальной находки.
Именно из-за этого запуск грузового сообщения пришлось перенести на 1 июня, подтвердил журналистам Владимир Токарев, пишет ФБА «Экономика сегодня».
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