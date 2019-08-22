Суд не стал продлевать арест счетов Абызова

Басманный суд Москвы не продлил арест счетов бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на четыре миллиарда рублей.

«Басманный районный суд Москвы согласился с доводами защитника о незаконности ходатайства следователя о необходимости продления срока наложения ареста на имущество и отказал представителю СКР в удовлетворении ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество на сумму 900 млн руб.», — рассказал ТАСС один из адвокатов бывшего министра Сергей Дрозд.

Как отмечает агенство, суд также не продлил срок ареста счета сына Михаила Абызова.

Напомним, чиновник проходит в качестве фигуранта по делу о хищении порядка 4 миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей».

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Ранее суд оставил чиновника в СИЗО до 25 октября.