Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских
Суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских из-за того, что они гуляли с детьми во время акции 3 августа.
Родителям объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение», сообщает «Медиазона».
Заседание проходило в Судья Никулинском районном суде в закрытом режиме.
Ранее дело Хомских взяла на контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, лишать родителей прав на ребенка из-за участия в уличных акциях вместе с детьми это крайняя мера.
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