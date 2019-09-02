Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских

Суд не стал лишать родительских прав семью Хомских

Фото: news.rufox

Суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских из-за того, что они гуляли с детьми во время акции 3 августа.

Родителям объявили предупреждение, чтобы они «изменили поведение», сообщает «Медиазона».

Заседание проходило в Судья Никулинском районном суде в закрытом режиме.

Ранее дело Хомских взяла на контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, лишать родителей прав на ребенка из-за участия в уличных акциях вместе с детьми это крайняя мера.

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Места: Москва
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