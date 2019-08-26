Детский омбудсмен взяла на контроль дело Хомских

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова взяла на контроль дело семьи Петра и Елены Хомских. Прокуратура требует лишить их родительских прав после несанкционированной акции протеста.

По словам омбудсмена, лишать родителей прав на ребенка из-за участия в уличных акциях вместе с детьми это крайняя мера. Она добавила, что сама семья Хомских помощи Кузнецовой не просила, передаёт «Интерфакс».

Ранее омбудсмен направила телеграмму в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. Прокуратура обвинила их в передаче годовалого сына в руки «третьему лицу» на акции оппозиции 27 июля. Родителя уверяют, что они просто гуляли по Москве, а «третье лицо» – это их родственник.

Рассмотрение дела Проказовых назначено на 28 августа, а дела Хомских – на 2 сентября.

Акции протеста проходят в столице с середины июля. Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках».