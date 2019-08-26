Еще одну семью хотят лишить родительских прав после митинга

Московская прокуратура направила в суд иск с требованием лишить родительских прав Петра и Елену Хомских. Они гуляли с детьми в центре столицы во время несанкционированной акции.

Поводом для привлечения внимания прокуратуры стал видеоролик с акции оппозиции 3 августа, который попал в эфир телеканала «Россия 24». На видео Хомские с детьми в коляске «прогуливались» по столице в окружении сотрудников Росгвардии и митингующих.

Как сообщает «ПолитЭксперт», рассмотрение обращение состоится 2 сентября в закрытом режиме.

Это уже второе подобное обращение. Ранее в суд был направлен иск о лишении родительских прав супружеской пары, которая пришла на незаконную акцию оппозиции 27 июля с годовалым ребенком. Истцом также выступила прокуратура, которая увидела в действиях родителей злоупотребление правами в ущерб интересам сына.