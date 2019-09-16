Стал известен регион с самыми дорогими в России услугами ЖКХ

Самые большие расходы по оплате коммунальных услуг несут жители Камчатки – они тратят до 15% семейного бюджета в месяц. Меньше всего, до 5%, расходуют на ЖКУ в Ингушетии и Дагестане.

В денежном выражении расходы на услуги ЖКХ в Камчатском крае составляют более 9,7 тыс. рублей. В Дагестане средние траты семьи составляют 2445 рублей.

Это следует из рейтинга РИА Новости. Эксперты констатируют, что по сравнению с 2017 годом в 43 регионах доля трат на оплату ЖКУ в структуре потребительских расходов увеличилась, в 37 регионах, наоборот, снизилась. Эту разницу объясняют уровнем тарифов, доходов и другими причинами.

Напомним, в 2019 году повышение тарифов проходило в два этапа – с 1 января и 1 июля.