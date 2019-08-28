Проблему долгов по ЖКХ не решить без участия властей

Неуплаченные россиянами 564,5 миллиарда рублей за ЖКХ показывает системную проблему, которую необходимо решать на государственном уровне.

Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил сотрудник Центра передовых технологий РАНХиГС, эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин. По мнению эксперта, для полного решения проблемы ее нужно прорабатывать на уровне государства.

«К примеру, можно субсидировать ресурсоснабжающие предприятия, чтобы они не несли убытков, а граждане не ощущали растущего финансового давления и платили по счетам исправно», — предложил специалист.

Другой вариант, по мнению господина Кокина, изменить качество услуг, чтобы они не были такими дорогими. Но для этого, опять же, требуется специальная проработка в правительстве.

Мнение многих экспертов сходится в том, что долги по ЖКХ у россиян обусловлены падением доходов и повышением цен. Так, с 1 июля этого года платежи за коммунальные услуги выросли на 2,4%. И хотя специалисты говорят о росте зарплат в РФ на рекордных 6,8%, его ощущают немногие.