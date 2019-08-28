Россияне задолжали 500 млрд рублей за ЖКХ

Россияне оказались злостными неплательщиками. Они не оплатили коммунальных услуг на сумму в полтриллиона рублей.

Как отмечают эксперты, доходы населения снижаются, а стоимости потребляемых услуг растут. С этим связаны долги россиян за ЖКХ, пишут «Известия».

Ранее стало известно о повышении стоимости коммунальных услуг. Так, с 1 июля этого года платежи за ЖКХ выросли на 2,4%.

И хотя эксперты говорят о росте зарплат в РФ на рекордных 6,8%, его ощущают немногие.