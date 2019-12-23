Без стафилококка и дешевой глазури: назван лучший торт «Прага»

Росконтроль исследовал торт «Прага» шести популярных брендов. В одном бразце в несколько раз превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой, а в другом обнаружен золотистый стафилококк — показатель несоблюдения персоналом личной гигиены.

В экспертизе участвовали торты марок «У Палыча», «Добрынинский», Mirel, AMA, «Господарь» и «Клер Дэлис». Три из них внесены в «черный список».

Так, в «Добрынинском» общее микробное число превышено в пять раз, а в торте «Клер Дэлис» чересчур много дрожжей. В последнем вместо шоколада и масла какао использована дешевая кондитерская глазурь. В продукте АМА выявлены золотистый стафилококк, а также не заявленный на этикетке консервант — бензойная кислота.

К покупке рекомендованы торты «У Палыча», Mirel, «Господарь». «У Палыча» не вызвал замечаний специалистов: это единственный торт, в котором содержится исключительно молочный жир с добавлением масла какао, говорится на сайте организации.

Рецепт «Праги» разработан кондитером Владимиром Гуральником — автором «Птичьего молока». Торт состоит из трех коржей с кремом, сверху он поливается шоколадной помадкой.

Ранее Росконтроль проверил сливочное масло 36 марок. Только 9 из них оказались не фальсификатом.

Читайте нас в мобильном приложении