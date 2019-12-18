Много подделки: названы 9 марок настоящего сливочного масла

Росконтроль проверил сливочное масло 36 марок, и только 9 образцов оказались не подделкой. Чаще всего производители обманывают, заменяя молочный жир растительным или животным или не докладывая его.

В тесте участвовало сливочное масло жирностью 72,5% и 82,5%. Эксперты смотрели на основные показатели для выявления фальсификата – жирнокислотный состав жира, содержание холестирина и фитостеринов, массовую долю жира.

Испытания успешно прошли марки масла «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», «Burenka-club», «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры» и «Крестьянское» масло — «Нежинская» и «Сударыня».

В остальном масле обнаружили подмену молочного жира животным – в нем содержится большое количество трансизомеров, которые опасны для здоровья, говорится на сайте организации. Другое нарушение касалось того, что в масло не докладывали жир, тем самым ухудшая свойства и пищевую ценность продукта.

Ранее Росконтроль исследовал шпроты пяти марок. Наивысшие баллы получил образец «Главпродукт».

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