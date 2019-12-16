Без горечи и много рыбы: Росконтроль назвал лучшие шпроты

Росконтроль исследовал шпроты, произведенные в России и Латвии. В общей сложности все образцы выдержали проверку.

В исследовании участвовали шпроты «5 морей», «БАРС», Gold Fish, «Главпродукт» и KAIJA (Латвия). Из них образец «БАРС» - самый соленый, меньше всего соли в шпротах «5 морей» и KAIJA. В латвийской рыбе жира оказалось втрое больше, чем указано на этикетке.

Все шпроты имеют приятный вкус, без посторонних запахов и горечи. Содержание рыбы, которое должно составлять не менее 70%, соответствовало требованиям ГОСТа. Больше всего рыбы – у образцов «БАРС» и «Главпродукт» - 76% и 78% соответственно, говорится на сайте Росконтроля.

Самые дорогие шпроты – 135 рублей – латвийские. Наиболее бюджетные - Gold Fish — их цена составлет 91,75 рублей.

По итогам проверки все шпроты рекомендовали к покупке. Наивысшие баллы получил образец «Главпродукт».

Ранее Росконтроль проверил крабовые палочки пяти брендов. Безопасной признали продукцию двух марок.

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