Без синтетических красителей: названы лучшие крабовые палочки

Росконтроль провел исследование крабовых палочек пяти марок. Производители честно указали, что это «имитированная рыбная продукция», но обманули потребителей в других аспектах.

Для проверки взяли крабовые палочки брендов «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор» и «Русское море». Экспертиза показала, что содержание белка в трех из них ниже, чем требует стандарт.

В двух марках - «А’море» и «Санта Бремор» - выявлено чрезмерное количество глутаминовой кислоты — она используется как усилитель вкуса. К внешнему виду палочек у специалистов нет претензий, есть замечания ко вкусу. У «Санта Бремор» специалисты почувствовали сладковатый привкус, а у «А’море» и «Русское море» вкус вяжущий, у последнего образца выражен запах ароматизатора.

По итогам проверки к покупке рекомендованы палочки двух марок - «Меридиан» и «Русское море». Они не содержат синтетических красителей и безопасны по микробиологическим показателям, говорится на сайте организации.

В список товаров с замечаниями попали палочки от Vici — в них оказалось больше крахмала, чем фарша «сурими». Образцы «А’море» и «Санта Бремор» внесли в «черный список» за превышение уровня глутамата натрия.

Ранее Росконтроль проверил креветки. В нескольких образцах обнаружили мышьяк, уровень которого в четыре раза превышал норму.



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