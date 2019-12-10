С мышьяком и ртутью: названы три марки опасных креветок

Росконтроль провел исследование варено-мороженых креветок пяти марок. В трех из образцов обнаружили мышьяк в количестве, в четыре раза превышающем норму.

Для проверки взяли креветки марок Borealis, Fish&More, Agama, Polar и «Бухта изобилия». Эксперты обнаружили, что производители обманывают покупателей как с размером креветок, так и с весом упаковок.

Оказалось, что размер креветок брендов Fish&More и «Бухта изобилия» не соответствует заявленному. В упаковках Agama и «Бухта изобилия» продукта меньше, чем должно быть.

Специалисты напомнили, что в креветки из морской воды могут попасть тяжелые металлы и токсичные вещества. Но если ртуть, свинец и кадмий найдены в образцах в небольших количествах, то содержание мышьяка в 4 раза превысило норму, говорится на сайте организации.

В результате три марки внесли в «черный список»: Borealis, Fish&More и «Бухта изобилия». Остальные креветки рекомендовали к покупке.

Ранее Росконтроль представил результаты исследования копченой скумбрии. Было установлено, что большинство образцов содержат кишечную палочку.



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