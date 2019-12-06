Сплошные микробы: копченую скумбрию внесли в «черный список»

Росконтроль исследовал скумбрию холодного копчения пяти марок. Специалисты получили неожиданные результаты — все образцы небезопасны, большинство содержит кишечную палочку.

В экспертизе участвовала скумбрия марок Fish Fabric, СТМ, «Балтийский берег», «А`море» и Billa. Во всей рыбе допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в 16 раз.

В скумбрии брендов СТМ, «Балтийский берег» и Billa содержатся бактерии группы кишечной палочки, говорится на сайте организации. По итогам проверки все образцы внесли в «черный список».

Специалист экспертного центра Союза потребителей Наталья Болотова рассказала, что употребление в пищу такой рыбы может вызвать кишечную инфекцию или пищевое отравление. Она особенно опасна для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, которые наиболее восприимчивы к развитию патологии.

Накануне Росконтроль опубликовал результаты исследования молочных сосисок. Из семи марок к покупке рекомендовали одну.

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