Без дешевых примесей: выбрана лучшая марка сосисок

В лабораторию Росконтроля отправили молочные сосиски семи популярных марок. По итогам только один образец рекомендовали к покупке — он соответствует ГОСТу, имеет достоверную маркировку и не содержит консервантов.

В исследовании участвовали сосиски брендов «Клинский», «Дымов», «Велком», «Мясной дом Бородина», «Малаховский», «Окраина» и «Ближние горки». Стоимость продукции — от 280 до 660 рублей за килограмм.

При проверке выяснилось, что в образцах «Малаховский» и «Окраина» в несколько раз превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. Это означает, что, употребив продукт без термической обработки, человек может отравиться. За данное нарушение эти марки внесли в «черный список».

В сосисках «Велком» и «Малаховский» присутствует клетчатка подорожника и пшеницы. Она не перечислена в составе и не предусмотрена стандартом, указанным на этикетке.

В сосисках «Мясной дом Бородина» есть бензойная и сорбиновая кислоты. В «Ближних горках» присутствует животный белок, говорится на сайте организации. Эти ингредиенты не написаны на маркировке. Сосиски бренда «Клинский» не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По итогам проверки были рекомендованы сосиски марки «Дымов».

Ранее Росконтроль проверил мясо индейки пяти марок. Два образца были добавлены в «черный список».

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