Росконтроль нашел сальмонеллу в мясе индейки

Росконтроль исследовал филе бедра индейки пяти популярных российских производителей.

Эксперты изучили брендов «ВкусВилл», «Пава Пава», «Индис», «Краснобор» и «Индилайт». Филе индейки от «Пава Пава», «ВкусВилл», содержит бактерий сальмонеллы. «Индилайт» и «Индис» отправились в черный список из-за превышения нормы уровня мезофильной микрофлоры.

В продукции «Краснобор» мясо оказалось несвежим, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Росконтроль провел исследование докторской колбасы семи популярных марок. В нескольких образцах нашли ингредиенты, которых быть не должно.

На экспертизу направили колбасу марок «Мираторг», «Велком», «Окраина», «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский». В «Заповедных продуктах» нашли мясо птицы, пшеничную муку, карриганан, а в образце «БахрушинЪ» присутствовали кукурузная мука, животный белок и изолят соевового белка, кроме того у данной колбасы присутствует посторонний привкус.

Перечисленные компоненты не предусмотрены ГОСТом. Эти образцы попали в «черный список» Росконктроля.

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