Нет кишечной палочки: названы 3 марки лучшей докторской колбасы

Росконтроль провел исследование докторской колбасы семи популярных марок. В нескольких образцах нашли ингредиенты, которых быть не должно.

На экспертизу направили колбасу марок «Мираторг», «Велком», «Окраина», «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский». В «Заповедных продуктах» нашли мясо птицы, пшеничную муку, карриганан, а в образце «БахрушинЪ» присутствовали кукурузная мука, животный белок и изолят соевового белка, кроме того у данной колбасы присутствует посторонний привкус.

Перечисленные компоненты не предусмотрены ГОСТом. Эти образцы попали в «черный список» Росконктроля.

В колбасе «Малаховский» и «Микоян» есть ДНК птицы. Это указывает на загрязнение оборудования другим видом сырья, считают эксперты. За данное замечание оба бренда внесли в список товаров с замечаниями.

Все образцы прошли тест на безопасность: в колбасе не нашли консервантов (сорбиновую и бензойную кислоты), уровень нитрита натрия не превышает допустимого, отсутствуют бактерии группы кишечной палочки и другие.

К покупке рекомендована колбаса марок Мираторг», «Велком» и «Окраина», говорится на сайте организации.

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