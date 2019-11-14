Без антибиотиков и бактерий: названы лучшие марки цыплят

Специалисты Росконтроля проверили цыплят-бройлеров известных марок. У нескольких образцов были несвойственный свежему мясу запах и серый оттенок подкожного жира.

Для проверки взяли цыплят брендов «Петелинка», «Латифа Халяль», «Ясные зори», «Троекурово», «ВкусВилл», «Петруха» и «Белая птица».

Сомнения специалистов вызвала продукция марок «Троекурово» и «Белая птица». Эксперты полагают, что нехарактерный запах курицы связан с неправильным хранением в торговой сети. Данные образцы внесли в список товаров с замечаниями.

Все образцы соответствуют требованиям безопасности: в них нет бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерий и антибиотиков.

В образцах «Петелинка», «Латифа Халяль» и «Троекурово» есть остаточные количества ветеринарного препарата, но они ниже допустимого значения и не опасны, говорится на сайте организации.

Наивысшие баллы эксперты присудили образцам «Ясные зори» и «ВкусВилл».

В октябре Росконтроль опубликовал результаты проверки куриных крыльев. Четыре бренда из семи внесли в «черный список».

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