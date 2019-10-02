Росконтроль внес четыре марки куриных крыльев в «чёрный список»

Росконтроль проверил крылья цыплят-бройлеров семи торговых марок. Только одну эксперты рекомендовали к покупке, четыре бренда внесли в «черный список».

В исследовании участвовала продукция марок «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори», «Куриное царство». Только к крылышкам марки «Первая свежесть» у экспертов почти не было замечаний. Единственный минус – содержание антибиотиков, но в допустимых пределах. Этот продукт рекомендовали к покупке.

В список товаров с замечаниями попали марки «Петелинка» и «Ясные зори». В продукции обоих брендов был превышен уровень обсемененности мезофильной микрофлорой. В куриных крыльях «Ясные зори» найдены бактерии рода протей, из-за чего продукт опасен для детей, говорится на сайте организации.

Остальные марки попали в «черный список» Росконтроля. В «Ржевском подворье» обнаружены сальмонеллы. В продукции марок «Троекурово» и «Петруха» заметили точечные кровоизлияния, которых быть не должно. Крылышки от «Куриного царства» оказались несвежими.

Ранее Росконтроль проверил куриные бедра шести марок. Три из них попали в «черный список».