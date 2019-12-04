На объекте Олимпиады-2020 в Японии выявили высокую радиацию

«Гринпис» обнаружил очаги высокой радиации у японского стадиона, где должна стартовать эстафета олимпийского огня летом 2020 года. Радиация вокруг него в 1775 раз выше, чем до аварии на «Фукусиме-1».

Речь идет о стадионе J-Village в Фукусиме. 26 октября «Гринпис» зафиксировал вокруг объекта радиацию в 71 микрозиверта. Для сравнения, в 2011 году до аварии на АЭС она составляла 0,04 микрозиверта, пишет РИА Новости.

В ноябре «Гринпис» направил письмо министру окружающей среды Японии Синдзиро Коудзуми с требованием принять меры, чтобы избавить гостей и спортсменов от воздействия радиации во время Олимпийских игр. Об инциденте уведомили Международный олимпийский комитет и Национальный олимпийский комитет Японии.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее Япония заверила в безопасности загрязненной в результате аварии на «Фукусиме-1» воды. Ее планируют слить в Тихий океан.

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