Япония заверила в безопасности слива воды с Фукусимы-1 в океан

В Японии представили доклад, в котором говорится о необходимости слива в Тихий океан воды, загрязненной в результате ядерной катастрофы на АЭС Фукусима-1. Министерcтво промышленности страны заверило, что вода имеет слабый радиационный фон и безопасна для человека и окружающей среды.

В месте сброса воды в океане радиацию оценивают до 0,62 микрозиверта, в атмосфере – 1,3 микрозиверта. Это ничтожно мало по сравнению с 2100 микрозивертами, с которыми люди сталкиваются в повседеневной жизни, указали в министерстве.

Сейчас воду собирают в резервуар – накопилось более 100 тонн. С каждым днем ее количество увеличивается. К 2022 году резервуары могут оказаться переполнены, пишет японская газета The Mainichi.

Против решения министров выступают рыбаки – они опасаются репутационных потерь, которые могут привести к снижению спроса на продукцию. Кроме того, озабоченность выражает Южная Корея – ее волнует воздействие воды на окружающую среду.

Напомним, авария на АЭС Фукусима-1 случилась в 2011 году из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения. Произошел значительный выброс радиоактивных материалов – он составил 20% от выбросов при Чернобыльской аварии. Число погибших от землетрясения и цунами превысило 18 тыс человек.

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