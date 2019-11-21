Сроки запуска «Северного потока-2» перенесли на полгода

Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

В каком именно месяце запустят газопровод, он не уточнил, пишет ТАСС.

Ранее министр экономики Александр Новак обещал начать поставки газа в ближайшие месяцы. Речь шла о конце 2019 года.

Сейчас газопровод готов на 80%. США заявили, что могут санкциями задержать запуск более чем на год.

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