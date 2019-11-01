Срочная доставка: Россия завершила поставку С-400 в Турцию

Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Он также отметил, что, несмотря на санкции, все компоненты ЗРС были доставлены досрочно. Помимо этого, «Рособоронэкспорт» создал первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова в Индии.

Напомним, компания подписала контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» турецкой республике в апреле 2017 года, пишет «РИА Новости».

Госдеп США обвинил Россию в навязывании ракетных комплексов С-400 по всему миру. В Вашингтоне считают, что таким образом усиливается международное влияние Москвы, а американское ослабевает.