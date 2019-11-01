Госдеп США обвинил РФ в навязывании С-400 по всему миру

Госдеп США обвинил Россию в навязывании ракетных комплексов С-400 по всему миру.

В Вашингтоне считают, что таким образом усиливается международное влияние Москвы, а американское ослабевает. США сравнили продажи С-400 с популярностью во всем мире советского автомата АК-47.

По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, Россия и Китай используют продажу оружия для ослабления глобального доминирования Соединенных Штатов, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что Турция хочет закупить дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Также Москва и Анкара обсуждают совместную работу в авиационной, космической и атомной отраслях.