Госдеп США обвинил РФ в навязывании С-400 по всему миру
Госдеп США обвинил Россию в навязывании ракетных комплексов С-400 по всему миру.
В Вашингтоне считают, что таким образом усиливается международное влияние Москвы, а американское ослабевает. США сравнили продажи С-400 с популярностью во всем мире советского автомата АК-47.
По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, Россия и Китай используют продажу оружия для ослабления глобального доминирования Соединенных Штатов, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Турция хочет закупить дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. Также Москва и Анкара обсуждают совместную работу в авиационной, космической и атомной отраслях.
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