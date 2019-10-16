Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась

За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей России увеличилась до 73,6 года.

По словам Министра здравоохранения России Вероники Скворцовой зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года за восемь месяцев текущего года.

При этом у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года.

Также в Минздраве уточнили, что продолжилось снижение показателей младенческой смертности, сократилось количество умерших от туберкулеза, пишет «ТАСС».

Как показал опрос негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка» россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Больше всех планируют прожить москвичи и севастопольцы – 92 года.

Эксперты считают, что при здоровом образе жизни это вполне возможно.