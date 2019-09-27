Россияне хотят жить не меньше 87 лет

Как показал опрос негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка» россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Больше всех планируют прожить москвичи и севастопольцы – 92 года.

Эксперты считают, что при здоровом образе жизни это вполне возможно.

На сегодняшний день, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составляет 73,7 года.

При этом большинство опрошенных россиян (64%) не просто мечтают о долголетии, а заботятся о здоровье ради него. Из них 35% регулярно занимаются спортом, еще 58% респондентов придерживаются правильного питания, а 12,5% пытаются избавиться от курения и злоупотребления алкоголем.

Самым активным в стремлении к долголетию городом оказалась столица России, половина опрошенных москвичей занимаются спортом, пишут «Известия».

За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, на начало 2019 года в стране зарегистрированы 20 582 мужчин и женщин старше 100 лет.