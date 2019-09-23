Спустя 17 лет следователи раскрыли убийство Михаила Круга

Следственный комитет раскрыл убийство певца Михаила Круга, застреленного в 2002 году из пистолета «ТТ». Через год после преступления убийца и сам погиб от рук бандита, который являлся поклонником творчества «короля шансона».

Детали совершенного 17 лет назад убийства восстановили в мельчайших подробностях. Это удалось сделать благодаря признанию члена банды «Тверские волки» Александра Агеева.

Он рассказал следователям, что проник в дом Круга 30 июня 2002 года вместе с другим участником банды – Дмитрием Веселовым. Они планировали забрать антиквариат и ценности. Ограбление организовали по требованию криминального авторитета Твери по кличке «Лом». Тот рассчитывал, что после случившегося певец попросит у него помощи и будет отдавать за нее часть своих гонораров.

Но в тот вечер Круг с семьей вернулись домой раньше времени. Веселов выстрелил в певца, когда тот встал на его пути.

Спустя год бандита застрелил другой член бандитской группировки – Александр Осипов. Тем самым он попытался отомстить за смерть любимого исполнителя. Авторитет по кличке «Лом» погиб в 2006 году.

В СК заявили, что показания Агеева проверены и подтверждены судебными экспертизами, а также другими доказательствами из дела. Из-за смерти убийцы Круга уголовное дело прекращено, пишет РБК.

В августе 2019 года в доме Круга состоялся следственный эксперимент с возможным убийцей шансонье.