Спустя 28 лет Казахстан и РФ утвердили границу между странами
Завершено определение границы между Россией и Казахстаном. На это потребовалось 28 лет.
Протяженность границы составила 7,5 тыс. километров. Как пишет ФБА «Экономика сегодня», почти на 87% выполнены работы по установке пограничных знаков.
Российско-казахстанская граница получила межгосударственный статус в 1991 году. Рубеж не совсем совпадал с территорией проживания народов – русские и казахи находились по обеим его сторонам.
В 2017 году сообщалось, что Казахстану передана российская часть озера Сладкое. В посольстве страны в России сообщали, что озеро высохло и находится в пределах границ Казахстана.
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