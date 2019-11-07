Спустя 28 лет Казахстан и РФ утвердили границу между странами

Завершено определение границы между Россией и Казахстаном. На это потребовалось 28 лет.

Протяженность границы составила 7,5 тыс. километров. Как пишет ФБА «Экономика сегодня», почти на 87% выполнены работы по установке пограничных знаков.

Российско-казахстанская граница получила межгосударственный статус в 1991 году. Рубеж не совсем совпадал с территорией проживания народов – русские и казахи находились по обеим его сторонам.

В 2017 году сообщалось, что Казахстану передана российская часть озера Сладкое. В посольстве страны в России сообщали, что озеро высохло и находится в пределах границ Казахстана.