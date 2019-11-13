Справить нужду и выгулять пса без намордника будет стоить 5 тысяч

Власти готовят новую редакцию Кодекса административных правонарушений. В ней штрафы за хулиганство, включая выгул собак без намордника в общественном месте, отправление естественных надобностей при людях, предложено повысить до 5 тыс. рублей.

Документ обсуждался на заседании в Аналитическом центре правительства. В нем предложено штрафовать за «мелкое хулиганство» на сумму от 3 до 5 тыс. рублей или наказывать обязательными работами до 40 часов, пишут «Ведомости». Сейчас наказание составляет от 500 рублей до 1 тыс.

К «мелким хулиганствам» отнесли выгул собак опасных пород в общественном месте, отправление нужды, нарушение права пользования государственным языком или республик, оскорбление граждан и действия, «выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу».

Законодатели уточняют, что «общественным местом» считаются улицы, парки, аэропорты, вокзалы, транспорт и остановки, подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

Пока это только предварительный вариант будущего КоАП. Обсуждение документа продолжится.

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