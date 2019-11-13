Спортсменам-кокаинщикам смягчают наказание

1 января 2021 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в Кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), в том числе, о смягчении сроков дисквалификации для спортсменов, пойманных на приеме кокаина.

Правда для этого, как поясняет международная юридическая организация SILA International Lawyers, атлету придется доказать, что наркотик он принимал во внесоревновательный период, и, кроме того, делал это не для улучшения спортивных результатов.

Таким образом, благодаря нововведениям период дисквалификации в таком случае составит три месяца без возможности дальнейшего снижения. Это устранит необходимость проведения лишних судебных слушаний для определения срока дисквалификации.

По мнению экспертов, употребление наркотиков является проблемой общества в целом и не связано со спортом.

«В большинстве случаев спортсмен принимает такие наркотики не для улучшения спортивных результатов, а потому что он попал в сложную жизненную ситуацию и в зависимость (достаточно вспомнить кейс английского футболиста Джека Ливермора, принявшего кокаин после смерти новорожденного сына и чудом избежавшего двухлетней дисквалификации)», — считают в организации.

Отметим, что подобное смягчение наказания не будет касаться тех, кто ранее уже был временно отстранен за потребление кокаина.

Ранее в России объяснили изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории. Из-за этого скандала российские спортсмены могут быть не допущены до Олимпиады в Токио.

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