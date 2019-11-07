«Манипуляций не было»: в РФ объяснили изменения в допинг-базе

Из базы Московской антидопинговой лаборатории не удалялись сведения, изменения связаны с техническими проблемами. Об этом сказал глава Минспорта России Павел Колобков, комментируя ситуацию с возможной фальсификацией данных.

«Манипуляций, как говорит глава РУСАДА Ганус, не было. Проблема техническая, связана с работой самой системы»,— заявил министр.

Он подчеркнул, что оставшиеся вопросы будут рассматриваться на ближайшей встрече России и Всемирного антидопингового агентства. Вместе с тем он добавил, что ситуация «очень сложная», так как есть слишком высокий интерес к проблеме подмены проб.

Колобков отметил в интервью РИА Новости, что к Олимпиаде отобраны более 100 спортсменов, а поедут более 400 человек.

Ранее Россию обвинили в исправлении данных в базе Московской лаборатории, которую в начале года передали WADA. Из-за этого российские спортсмены могут быть не допущены до Олимпиады в Токио.