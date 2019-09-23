Список интернет-страниц с фейковыми новостями создадут в РФ
Роскомнадзор возьмется за составление списка распространителей недостоверной информации. В нем будут указаны медиаресурсы и отдельные лица, которые регулярно публикуют фейковые новости.
Об этом объявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме Союза журналистов.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич поддержал эту идею. Он признался, что список не станет панацеей, но «начинать с чего-то нужно».
Малькевич в беседе с «ПолитЭкспертом» предложил публиковть список в виде обновляемого хит-парад с указанием «главных медиаврунов страны» каждый месяц.
Ранее Google оштрафовали за отказ удалять из поиска запрещенные в России сайты.
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