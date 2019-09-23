Список интернет-страниц с фейковыми новостями создадут в РФ

Роскомнадзор возьмется за составление списка распространителей недостоверной информации. В нем будут указаны медиаресурсы и отдельные лица, которые регулярно публикуют фейковые новости.

Об этом объявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме Союза журналистов.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич поддержал эту идею. Он признался, что список не станет панацеей, но «начинать с чего-то нужно».

Малькевич в беседе с «ПолитЭкспертом» предложил публиковть список в виде обновляемого хит-парад с указанием «главных медиаврунов страны» каждый месяц.

Ранее Google оштрафовали за отказ удалять из поиска запрещенные в России сайты.