Списанные в США катера прибыли на Украину

Американский сухогруз Ocean Freedom прибыл в одесский порт. На его борту находятся два переданных Украине катера типа Island.

В 2018 году на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе береговая охрана США передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island.

Встречали катера представители командования военно-морских сил ВС Украины, США, а также личный состав экипажей, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.