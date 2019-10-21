Списанные в США катера прибыли на Украину
Американский сухогруз Ocean Freedom прибыл в одесский порт. На его борту находятся два переданных Украине катера типа Island.
В 2018 году на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе береговая охрана США передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island.
Встречали катера представители командования военно-морских сил ВС Украины, США, а также личный состав экипажей, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что модернизированный российский флот в Черном море беспокоит Соединенные Штаты. Аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation разработали план «сдерживания» России в этом регионе.
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