Спецпредставитель ОБСЕ: Крым уже был российским

В ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил о том, что Крымский полуостров уже принадлежал России.



Как отмечается, Сайдик отказался комментировать референдум 2014 года, сказав, что это не входит в сферу его ответственности. «Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс», - сказал спецпредставитель ОБСЕ.



Однако позже, он ещё раз взял слово и напомнил присутствующим, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет входил в Украинскую ССР, «а до этого была Российская империя», пишет «РИА Новости».



Посол Украины, присутствовавший в зале, отметил, что подобная позиция Сайдека вызывает недоумение, и предположил, что ему «просто не хватило времени на полный ответ».

Ранее сообщалось, что народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде.