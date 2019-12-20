Специалисты Роскачества научили выбирать красную икру

При выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку. Покупая деликатес в жестяной банке, нужно внимательно осмотреть ее на наличие внешних повреждений — чтобы она не была «вздутой».

По словам сотрудника Роскачества Натальи Петроченковой, если банка вдута, значит, в икре есть недопустимые виды микробов, которые могут вызвать сильное отравление и привести к тяжелым последствиям. Чтобы обезопасить себя, лучше покупать продукт с маркировкой «ГОСТ», произведенный в таких традиционных местах, как Камчатка и Сахалин.

Лучше приобретать икру в стеклянной таре или на развес, поскольку так сложнее спрятать некачественный продукт.

Икринки первого сорта должны быть целыми, одного цвета, размера и не должны быть слипшимися. Если банку с продуктом перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам, пишет «Russia Today».

В преддверии Нового года специалисты Роскачества рассказали, какая икра наиболее вкусная, к какой явно есть вопросы по качеству и безопасности, а также определили бренды, которые станут 100% успешной покупкой к новогоднему столу.

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