ТОП-10 марок отечественной красной икры

Эксперты Роскачества подвели итоги исследования красной икры.

В преддверии Нового года специалисты рассказали, какая икра наиболее вкусная, к какой явно есть вопросы по качеству и безопасности, а также определили бренды, которые станут 100% успешной покупкой к новогоднему столу.

В рамках исследования специалисты изучили 29 популярных торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов и от 300 до 2000 рублей за упаковку.

В исследование вошла икра разных видов лососевых: нерки, кижуча, горбуши, кеты.

Настоящая красная икра

По результатам испытаний, лучшей икрой стали «Очень» (Санкт-Петербург), «Тунайча» (Сахалинская область) и Globus (Санкт-Петербург).

Важно отметить, что действительно в каждой банке оказалась настоящая икра.

Во всей исследованной икре эксперты не выявили плесени, сульфитредуцирующих клостридий, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл.

Помимо этого, не было обнаружено пестицидов и тяжелых металлов (их источником могла бы стать морская вода и донные отложения), личинок, ни следов, ни превышений по антибиотикам тетрациклиновой группы, групп сульфаниламидов и хинолонов, а также левомицетина (экспертов в этом испытании интересовала рыба, выращенная в искусственных водоемах). Посторонних примесей в икре ни одного бренда эксперты также не обнаружили.

Подмена ингредиентов

В маркировках икры «Корсаков 1853» и «Сахалин рыба» была заявлена горбуша. Однако помимо ДНК горбуши мы нашли в этой икре и ДНК кеты. Как известно, кета – более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества кеты, попавшие в банку случайно при производстве (недостаточно помытая линия, контейнер и так далее).

В икре «Русское море» (икра нерки 1 сорт зернистая лососевая) помимо заявленной нерки также нашли кету. Опять-таки, это не похоже на нарочное удешевление продукта. Причины могут быть те же, что и в предыдущем случае. А вот в икре «Камчатское море» и «Красное золото» подмена вида рыбы больше похожа на удешевление себестоимости продукта. В маркировке икры «Камчатское море» была заявлена нерка, а в банке также присутствовала более дешевая горбуша. Горбуша присутствовала и в банке с икрой радужной форели «Красное золото».

Кишечная палочка и стафилококк

В то же время, исследование икры выявило проблему роста микробиологических показателей в десяти товарах. Так, несколько торговых марок не прошли испытание на группу бактерий кишечной палочки, которые обнаружились в икре «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life.

Повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано в икре шести торговых марок: «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С», дрожжи – в икре «Камчатское море», «Макаров», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». Золотистый стафилококк обнаружен в икре «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская».

Дорогая – не значит качественная

Также исследование показало, что высокая цена – это еще не гарантия качества. В частности, три самые дорогие икры (горбуши «Корсаков 1853» – 763,6 рубля за 100 г, горбуши «Курильская» – 687,2 рубля за 100 г и также горбуши «Меридиан» – 564,2 рубля за 100 г), как мы видим, в ТОП-10 не вошли.

А вот две икры из самых дешевых – икра горбуши ARO (230,7 рубля за 100 г) и икра такого же вида рыбы «Тунгутун» (270,7 рубля за 100 г) – получили очень высокие баллы (4,91).

Однако важно отметить, что, по информации от производителей, икра в закупке стоит около 2000 рублей за килограмм. А это значит, что цена ниже 200 рублей за 100 грамм априори говорит о том, что с икрой не все в порядке. В нашем исследовании минимальная стоимость икры за 100 грамм составила 230,7 рубля.

По материалам Роскачество.

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