Спасите «Соловей»: Никита Михалков обратился к мэру Москвы

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков попросил мэра Москвы Сергея Собянина выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. В своем письме Михалков заявляет, что с подобной просьбой в нему обратилось более 100 видных деятелей культуры.

С текстом обращения ознакомились «Ведомости». По данным источников издания, Собянин уже поручил своим заместителям Марату Хуснуллину и Наталье Сергуниной рассмотреть просьбу Михалкова.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, выступающий против сноса «Соловья», отметил, что единственный способ сохранить киноцентр – выкупить его.

Но несмотря на то, что запрашиваемая собственником стоимость здания (6 миллиардов рублей, по словам Митрохина) посильна для московского бюджета, выкупать его, вероятнее всего, мэрия города не станет, уверены источники.

Ранее в кассах «Соловья» сообщали, что киноцентр прекратил свою работу 15 ноября. О том, куда будет переезжать многозальный кинотеатр, и будет ли переезжать вообще, пока никакой информации нет.

Легендарный кинотеатр «Соловей» был построен в 1989 году. В разное время в историческом центре читали лекции советские режиссеры, сценаристы и кинокритики.

Осенью прошлого года собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы на этом месте. Новость о возможном сносе «Соловья» вызвала широкий общественный резонанс и волну протестов.

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