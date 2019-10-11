Легендарный киноцентр «Соловей» закрывается в ноябре
Кинотеатр «Соловей», расположенный на Красной Пресне в сердце столицы, закроется 15 ноября.
«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся», — сообщили ТАСС в кассах.
О том, куда будет переезжать «Соловей», и будет ли вообще, пока никакой информации нет.
Легендарный кинотеатр «Соловей» был построен в 1989 году. В разное время в историческом центре читали лекции советские режиссеры, сценаристы и кинокритики.
Осенью прошлого года собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы на этом месте. Новость о возможном сносе «Соловья» вызвала широкий общественный резонанс и волну протестов.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!