Легендарный киноцентр «Соловей» закрывается в ноябре

Кинотеатр «Соловей», расположенный на Красной Пресне в сердце столицы, закроется 15 ноября.

«Кинотеатр работает до 15 ноября. После сеансов нет, мы закрываемся», — сообщили ТАСС в кассах.

О том, куда будет переезжать «Соловей», и будет ли вообще, пока никакой информации нет.

Легендарный кинотеатр «Соловей» был построен в 1989 году. В разное время в историческом центре читали лекции советские режиссеры, сценаристы и кинокритики.

Осенью прошлого года собственник здания получил разрешение на строительство гостиницы на этом месте. Новость о возможном сносе «Соловья» вызвала широкий общественный резонанс и волну протестов.