Спасаясь от тайфуна пожилая женщина выпала из вертолета
В японском городе Иваки в префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолета спасательных служб.
В момент происшествия вертолет находился на высоте 40 метров.
Женщину доставили больницу в состоянии клинической смерти.
По последним данным, мощный тайфун «Хагибис» унес жизни 19 человек.
150 человек пострадали, еще 13 числятся без вести пропавшими.
В стране продолжаются поисково-спасательный операции, передает Газета.ру.
Накануне японские власти объявили максимальный уровень угрозы в связи с тайфуном. В Токио отменили все авиарейсы. Закрыты супермаркеты, госучреждения, а также заводы Toyota и Honda.
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