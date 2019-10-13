Спасаясь от тайфуна пожилая женщина выпала из вертолета

В японском городе Иваки в префектуре Фукусима 70-летняя женщина выпала из вертолета спасательных служб.

В момент происшествия вертолет находился на высоте 40 метров.

Женщину доставили больницу в состоянии клинической смерти.

По последним данным, мощный тайфун «Хагибис» унес жизни 19 человек.

150 человек пострадали, еще 13 числятся без вести пропавшими.

В стране продолжаются поисково-спасательный операции, передает Газета.ру.

Накануне японские власти объявили максимальный уровень угрозы в связи с тайфуном. В Токио отменили все авиарейсы. Закрыты супермаркеты, госучреждения, а также заводы Toyota и Honda.