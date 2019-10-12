Приближающийся к Токио тайфун уже унес жизни двух человек

От тайфуна «Хагибис», который стремительно приближается к Токио, уже погибли два человека.

Еще 70 человек пострадали, сообщает телеканал «360».

Японские власти объявили максимальный уровень угрозы. По данным метеорологов, тайфун вызовет порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше.

В Токио отменены все авиарейсы. Закрыты супермаркеты, госучреждения, а также заводы Toyota и Honda.

Местных жителей просят укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации.

Ранее посольство России в Японии призвало соотечественников воздержаться от поездок по Токио в связи тайфуном «Хагибис».